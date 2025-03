Volpi faz milagres e Grêmio vence Atlético na rodada 1 do Brasileirão

Deu Grêmio no duelo contra o Atlético, neste sábado, 29/3, na Arena Gremista, pela rodada de abertura do Brasileirão 2025: 2 a 1. O jogo foi marcado pelo número incrível de defesas difíceis do goleiro Tiago Volpi, pelo menos seis, que evitaram que o Galo tivesse sucesso. Já os gremistas, vaiados pelos péssimos 15 minutos iniciais, encaixaram seu jogo, fizeram dois gols no primeiro tempo e, na etapa final, apesar de levar um gol, conseguiram segurar a dura e importante vitória.

A movimentação do ataque do Atlético confundiu a defesa gremista, que estava indecisa na marcação. E antes dos dez minutos, o Galo construiu duas boas jogadas. A melhor aos oito minutos: Hulk puxou a marcação e isso fez Scarpa achar Natanael pela direita. O cruzamento foi para os pés de Cuello, que chutou para grande defesa de Volpi. Aos 11, Arana serviu Scarpa na pequena área. Ele bateu com força e Volpi fez novo milagre. Não por acaso, a torcida gremista já começou a vaiar o time.

Grêmio abre 2 a 0

Contudo, depois dos 20 minutos, o Grêmio começou a reter mais a bola, encaixar melhor o setor de criação e passou a aparecer em chutes de fora da área com Camilo e Cristian Oliviera. E chegou ao gol aos 33. Amuzu cruzou para a área, Arana tentou cortar e Arezo, livre, mergulhou de peixinho para fazer 1 a 0. Aos 44, após jogada iniciada por Villasanti, a bola bateu na zaga e sobrou para Edenílson finalizar e ampliar. O que era vaia no início, virou vibração da torcida gremista

Galo luta, faz gol, mas perde

O Galo voltou com João Lucas na vaga de Igor Serrote, que não estava bem, e voltou em cima. Chegou a fazer um gol com Rony, mas foi anulado por impedimento de Lyanco na jogada. Depois da entrada de Junior Santos, Cuca formou um quarteto ofensivo, pois ele entrou na vaga do apoiador Gabriel Menino. E logo na primeira bola, Junior Santos bateu para novo milagre de Volpi. Aos 29, com o time todo em cima, Rony mergulhou de peixinho, escorando cruzamento de Scarpa para fazer, enfim, o gol do Galo. Contudo, o time mineiro, mesmo muito no ataque e com Arana perdendo o gol de empate no último lance, não teve sucesso. Três pontos para o Grêmio.

GRÊMIO 2X1 ATLÉTICO

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data: 29/3/2025

Público: 20.111

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Volpi; Igor Serrote (João Lucas, Intervalo), Wagner Leonardo, Jemerson (Rodrigo Ely, 31’/2ºT) e Lucas Esteves; Vilasanti, Camilo, Edenilson e Amuzu (Pavón, 31’/2ºT); Christian Oliveira e Arezo (André Henrique, 31’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Bernard, 39’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso (João Marcelo, 27’/2ºT) e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Junior Santos, 20’/2ºT) e Scarpa; Rony, Hulk (Rubens, 27’/2ºT) e Cuello. Técnico: Cuca

Gols: Arezo, 33’/1ºT (1-0); Edenílson, 44’/1ºT (2-0). Rony, 29’/2ºT (2-10)

Árbitro: Raphael Klaus (SP)

Auxiliares: Danilo Manis e Evandro Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Carolina (SP)

Cartões Amarelos: Jemerson, Wagner Leonardo (GRE)