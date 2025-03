São Paulo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

São Paulo e Sport fazem suas estreias no Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (29/3). Sob o comando de Luis Zubeldía e em busca de uma campanha melhor que a da temporada passada, a equipe enfrenta o Rubro-Negro pernambucano, que subiu para a elite em 2024. A partida acontece no estádio do Morumbis, às 18h30 (de Brasília). A Voz do Esporte transmite este duelo. Sua cobertura começa a partir das 17h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.