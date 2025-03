PSG goleia e pode ser campeão francês ainda neste sábado

O PSG goleou o Saint-Étienne, fora de casa, por 6 a 1, neste sábado, 29/3. Assim, estápara se sagrar campeão francês de 2024/25. A conquista pode vir ainda neste sábado, desde que o Monaco tropece diante do Nice. Afinal, o Paris Saint-Germain chegou aos 71 pontos e o Monaco, com 47 (e 14 vitórias), caso vença, pode chegar aos 50. Como ainda restarão sete rodadas 21 pontos em jogo, matematicamente o time monegasco poderia alcançar os parisienses. Mas a verdade é que a conquista do PSG, 13ª na história (maior campeão) e a quarta seguida, é uma mera questão de tempo.

O Saint-Étienne bem que tentou fazer frente, abrindo o placar com Stassin. Mas ainda no primeiro tempo, Gonçalo Ramos empatou de pênalti. Na etapa final, Kvaratskhelia, Doue (dois gols), João Neves e Mbaye construíram a goleada. Para o Saint-Étienne, que é o segundo maior campeão francês (10 conquistas), mas não é campeão desde 1981, foi um péssimo resultado. Surrado por um arquirrival em casa e, parado nos 32 pontos, ocupa o penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, seis pontos atrás do primeiro time fora do Z3.