Juventude x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (30) em jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão da categoria

Em duelo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20, Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30) às 15h, no Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). O duelo foi adiado por conta da participação do Verdão na final da Libertadores da categoria há duas semanas.

O Brasileirão da categoria é disputado por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Três rodadas já se passaram. Esta é a 11ª edição da competição, que tem o próprio Verdão como maior campeão: três títulos, conquistados em 2018, 2022 e 2024.