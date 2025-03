Juninho admite falha em empate do Flamengo: ‘Não podia’

O atacante Juninho fez uma autocrítica após o empate do Flamengo em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (29), pela abertura do Brasileirão. Aos 12′ da etapa final, quando o jogo já marcara o que seria seu placar derradeiro, o ex-jogador do Qarabag (AZE) ficou frente a frente com o goleiro Anthoni, do Inter, mas chutou na trave.

Na saída do campo, ao “SporTV”, o atacante explicou a chance perdida. Para ele, o Fla fez uma boa partida apesar do empate em casa.