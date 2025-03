Jardim enaltece Cruzeiro em estreia na Série A, mas ainda mira evolução: ‘Eu acredito numa progressão’

“Hoje começamos o campeonato com vitória sobre o Mirassol, e hoje quem anda no futebol profissional, alto nível, sabe que as vitórias são difíceis, são caras, hoje em dia as vitórias são caras. Ainda mais ao iniciar um campeonato, existe adrenalina, nervosismo, erro de passe. Foi uma vitória com mérito da melhor equipe. Parabéns também ao Mirassol pela atitude, e começamos com os 3 pontos que era o essencial nesta fase”, detalhou o treinador.

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1 em sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), no Mineirão. Deste modo, a equipe celeste afastou parte da desconfiança com o desempenho que apresentou no Estadual. A performance no primeiro compromisso na Série A agradou ao técnico Leonardo Jardim. Mesmo assim, o comandante português entende que ainda não seja o suficiente, pois a Raposa ainda precisa de correções.

“O ritmo que eles tiveram jogando com equipes grandes é totalmente diferente do nosso ritmo”, indicou o português.

No entendimento do treinador, aliás, o Mirassol teve testes mais difíceis neste início de temporada, já que disputou o Campeonato Gaúcho. Por isso, a avaliação é que estava melhor preparado.

“Eu não estou de mimimi aqui no futebol. Quando tenho que dizer, digo qual é o projeto, qual é a forma que tenho que trabalhar, aquilo que eu acredito. Como já lhes disse, achava que o Cássio não estava bem e que iria ficar melhor com a parada, com os modelos de treinamento que nós queríamos dar a ele”, confessou o técnico.

Cássio teve performance consistente quando foi exigido e ainda por cima decisivo ao defender pênalti do lateral-esquerdo Reinaldo. No ponto de vista de Jardim, o goleiro ainda não alcançou o seu ápice e o seu crescimento é o reflexo do seu esforço nos treinos.

“Aos poucos, ele está a evoluir e está a ganhar esse nível. Não quer dizer que amanhã ele não vá errar, mas em termos de performance eu o vejo a subir porque o treinamento é a base do futebolista de alta competição. “Para estar no topo ele precisa treinar, treinar no topo. Estou satisfeito de ele estar evoluindo e estar a mostrar que ainda pode ser um goleiro do topo do futebol brasileiro”, concluiu o comandante”, justificou.

A equipe mineira volta a campo na próxima terça-feira (01/04), porém dessa vez será a estreia na Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Cruzeiro enfrentará o Unión Santa Fé pela primeira rodada da fase de grupos da competição, no estádio 15 de Abril, na Argentina. O compromisso seguinte no Campeonato Brasileiro será diante do Internacional, no próximo domingo (06/04. O confronto pela segunda rodada do torneio ocorrerá, às 18h30, no Maracanã.