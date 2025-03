Gabigol comenta aposta com presidente e desafio em ser artilheiro do Cruzeiro

O Cruzeiro iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (29). Dudu e Gabigol foram os responsáveis por assegurar o resultado positivo da Raposa, no Mineirão, no embate pela primeira rodada do torneio.

O camisa 9 da equipe celeste confessou que houve o lançamento de um desafio na Série A durante conversa com o presidente do clube. Ao mesmo tempo, Gabigol ressalta que não representa um juramento. Inclusive, ele detalhou que a missão em ser goleador tem cenário adverso, Mesmo assim, que se esforçará para cumpri-la.