Estoril Praia x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Estoril Praia e Porto se enfrentam neste domingo (30), às 14h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Português. Enquanto os Canários, na oitava posição, buscam encerrar uma sequência sem vitórias antes da pausa internacional, os visitantes, em terceiro, querem manter o embalo para seguir na briga pelo topo da tabela.

Como chega o Estoril Praia

Pedro Álvaro, em suma, é a única preocupação médica do Estoril, o que abre espaço na defesa para o experiente Eliaquim Mangala. No gol, afinal, Kevin Chamorro teve uma atuação segura na última partida e pode ser mantido como titular, deixando Joel Robles no banco.