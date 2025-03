Era um sábado como esse… E a frase do Barboza

Botafogo começa 2025 com a imagem de duas taças no espelho. Zagueiro, no Monumental, teve percepção ímpar e sensibilidade

A temporada de 2025 começa para o Botafogo neste domingo (30), no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Esta é a visão da própria SAF do clube. Dos três primeiros meses do ano, o Glorioso só aproveitou o último para consolidar sua pré-temporada. Janeiro e fevereiro não contam. Por mais que a equipe tenha acumulado vexames na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, esse período está alijado do calendário. Sob o prisma do sócio majoritário John Textor, o Alvinegro inicia sua trajetória com a imagem de duas taças mastodônticas nas mãos: o primeiro Brasileirão após 29 anos e a inédita Copa Libertadores, torneio pelo qual o Mais Tradicional colocou os outros gigantes do continente de joelhos.

O 30 de novembro de 2024 deveria ser o dia mais importante da história do Botafogo. Mais do que a fundação do clube ou a fusão entre o remo e o futebol. Naquela tarde, em Buenos Aires, a Estrela Solitária ofereceu ao planeta um argumento irrefutável de sua suntuosidade. E não apenas pela parte institucional ou por ter vencido o Mineiro, com um jogador a menos desde os 40 segundos de bola rolando. Mais de 40 mil seguidores do Mais Tradicional se deslocaram de avião, ônibus, automóvel, moto, bicicleta, barco ou carona para o Monumental de Núñez naquele sábado. No estádio do River Plate, a torcida lotou o seu setor e ainda tirou onda com um mosaico. A maior mobilização da história!