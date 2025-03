Calleri perde pênalti, e São Paulo empata com o Sport

Argentino desperdiça penalidade aos 3 minutos, perde outra grande chance no segundo tempo, e São Paulo estreia com tropeço no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O atacante Calleri perdeu pênalti logo aos 3 minutos, e o São Paulo ficou apenas no 0 a 0 com o Sport, neste sábado (29). O duelo, realizado no Morumbis, valeu pela primeira rodada do Brasileirão. Com a igualdade no placar, naturalmente, os dois times encontram-se no meio da tabela de classificação. Ao final da partida, vaias da torcida são-paulina. Com menos de um minuto, Du Queiroz derrubou Luciano na área. Pênalti para o São Paulo, mas Calleri isolou. O São Paulo seguiu melhor, mas esbarrava na boa marcação do Sport. O Leão, inclusive, até conseguiu iniciar um outro bom contra-ataque, mas também parava na defesa adversária.

O Sport, entretanto, conseguiu incomodar com uma linda cobrança de falta de Hereda. Ele cobrou no ângulo, mas Rafael se esticou todo e defendeu. Sérgio Oliveira, também para o Leão, e Marcos Antônio, também finalizaram, mas sem sucesso. O primeiro tempo, portanto, foi bem carente de emoções e de boas jogadas.

O São Paulo agora fará dois jogos fora de casa. Primeiro, pega o Talleres pela primeira rodada da Libertadores na quarta-feira (2) e depois o Atlético-MG, no domingo (6), novamente pelo Brasileirão. Já o Leão recebe o Retrô pela final do Campeonato Pernambucano e depois o Palmeiras no Brasileirão, tambpem na quarta e domingo. O Tricolor voltou do intervalo com duas mudanças: Enzo Díaz no lugar de Wendell e Ferreirinha substituindo Sabino. Assim, o São Paulo entrou no 4-3-3, o que fez o time de Zubeldía começar o segundo tempo voando, empilhando chances perdidas. A melhor delas foi com Luiz Gustavo acertando a trave aos 8. O Sport respondeu com belo chute cruzado de Lenny Lobato três minutos depois. Pouco depois, o São Paulo engatou ótima jogada coletiva, e Marcos Antônio cruzou na medida para Calleri. O argentino cabeceou muito bem, mas Caíque França fez grande defesa. O time comandado por Zubeldía ainda teve outra grande chance, mas com Matheus Alves. Ele chutou com perigo da entrada da área, e por pouco a bola não entrou.