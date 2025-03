Zubeldía, do São Paulo, afirma ter ex-árbitro como consultor sobre regras

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, afirmou ter um ex-árbitro internacional como consultor pessoal para se atualizar sobre as regras do futebol. Alvo de muitas reclamações dos juízes, ele recebe cartões amarelos com frequência e já ficou suspenso, impedido de estar à beira do campo. O time paulista estreia no Brasileirão neste sábado (28) contra o Sport, no Morumbis.

“Tenho um mentor, um árbitro internacional, um dos melhores, que já apitou Mundiais e me dá um grande apoio. Ele me ajuda à distância, é um consultor de regulamentos”, disse o técnico em entrevista ao UOL.