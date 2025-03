Técnico do Botafogo, Renato Paiva revela favoritos ao Brasileirão

Com o Brasileirão se aproximando, as discussões sobre o favoritismo ao título ganharam destaque. E o técnico do Botafogo, Renato Paiva, que fará sua estreia neste domingo (30) diante o Palmeiras, falou sobre o tema em entrevista em sua terra natal.

“Pelo menos na teoria e no investimento, sim, não há dúvida nenhuma. Flamengo tem quase duas equipes. Tem 11 a jogar e olha para o banco e tem outros quase do mesmo nível. Palmeiras reforçou-se muito bem também, com dois super jogadores para a frente, o Paulinho e o Vitor Roque, que são dois grandes jogadores. Agora vem o (Lucas) Evangelista. Reforçou-se muito bem o Palmeiras”, avaliou.

Dessa forma, Paiva finalizou falando sobre o Botafogo. De maneira rápida, ele crê que o elenco não se satisfez com as conquistas recentes do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.

“Em resumo, encontrei um grupo sedento que não está contente com o que ganhou”, finalizou.

Botafogo e Palmeiras se encontram no domingo, no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília). Assim, o jogo vale pela primeira rodada do Brasileirão. O Fogão vem como atual campeão, enquanto o Verdão conquistou as duas edições anteriores.