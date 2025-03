São Paulo renova contrato com camisa 10 do título da Copinha

Após uma arrastada negociação, as partes fecharam um novo contrato até o fim de 2028, com valorização salarial. O jovem tinha vínculo somente até o dia 1º de janeiro de 2026. A informação foi publicada inicialmente pelo Trivela.

Com a aproximação do fim do compromisso com a joia, o São Paulo correu para renovar o contrato. Contudo, as conversas com o staff de Matheus Alves caminhavam desde o ano passado. O Tricolor fez uma proposta ao entorno do jogador, considerada baixa. Dessa maneira, as negociações voltaram a esquentar após o título da competição de base.

Depois de faturar a Copinha, equipes da Arábia Saudita e Europa procuraram o staff do meia para falar sobre uma possível transferência. No entanto, a vontade do jogador e de seus empresários era de renovar com o São Paulo.

Nesta temporada, Matheus Alves acabou integrado ao elenco principal por Luis Zubeldía e disputou duas partidas no Campeonato Paulista.