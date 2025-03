São Paulo encerra preparação para estreia no Brasileirão com retorno importante

O São Paulo finalizou na manhã desta sexta-feira (28) a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O elenco ficou 18 dias sem atuar após a eliminação na semifinal do Paulista. A novidade no treino foi a volta de Ferraresi, que estava com a seleção da Venezuela na Data Fifa.

O zagueiro participou do treino do São Paulo desta sexta após atuar em jogos das Eliminatórias. Por conta do desgaste físico, ele deve ficar no banco de reservas contra o time pernambucano.