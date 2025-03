Ramón Díaz cobra mentalidade vencedora no Corinthians após título Paulista

O título do Corinthians no Campeonato Paulista ficará na memória do torcedor que não festejava uma taça desde 2019. Entretanto, junto com a Fiel, há um personagem essencial que também muito a comemorar com o troféu conquistado na noite desta quinta-feira (27).

Ramón Díaz conquistou seu primeiro título pelo clube. Contratado para salvar o Timão do rebaixamento, o treinador comandou o Alvinegro numa arrancada no Campeonato Brasileiro e agora celebra o título Paulista. O argentino exaltou a torcida e apontou que o clube precisa de uma mentalidade vencedora.