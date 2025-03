Quinteros indica o seu foco: ‘Encontrar uma equipe que represente o Grêmio’

Gustavo Quinteros completa três meses no comando do Grêmio e ainda precisa superar a desconfiança com o início do seu trabalho. A irregularidade que a equipe apresentou durante a disputa do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil é a razão para tal receio. Assim, o técnico justificou que o Imortal encontrou dificuldades para encontrar um padrão pelas diversas movimentações no elenco. Tanto com a entrada como a saída de jogadores. A maioria dos reforços, aliás, passou a integrar o elenco já com o calendário de jogos em curso.

Por isso, o treinador frisou a necessidade de tempo de trabalho para conseguir promover o entrosamento do seu time. Quinteros recebeu esse período no intervalo entre o fim do Campeonato Gaúcho, paralisação da data Fifa e início da Série A. Nos dez dias livres com treinamentos, priorizou realizar ajustes ofensivos e principalmente defensivos, mas teve algumas ausências. No caso, Braithwaite lesionado, além de Villasanti, Aravena e Cristian Olivera convocados para suas respectivas seleções.