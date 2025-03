Paulinho avança na recuperação e treina junto com o elenco do Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou após a derrota na final do Campeonato Paulista. Com o foco na estreia no Brasileirão, contra o Botafogo, no próximo domingo (30), o Verdão contou com uma novidade nas atividades na Academia de Futebol.

O atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, participou de uma parte da atividade junto com o elenco. Além dele, Gustavo Gómez e Maurício, que também estão em recuperação, participaram dos trabalhos. Depois, o trio realizou uma atividade à parte, com a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.