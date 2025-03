Leverkusen vence e segue na mira do líder Bayern

Nesta sexta-feira (28/3), em jogo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen fez o dever de casa. Afinal, o atual campeão da Bundesliga recebeu o Bochum (da zona de rebaixamento) e venceu em seus domínios, a Bay Arena, por 3 a 1. Aleix Garcia, Boniface e Adli marcaram para os donos da casa. Passlack fez o gol do Bochum.

Agora, o Leverkusen dará uma “secada” no líder Bayern, que neste sábado recebe o St. Pauli. Os bávaros lideram com 62 pontos contra 59 do Leverkusen. Contudo, o Bochum, parado nos 20 pontos, está na 16ª, posição. Assim, se ocampeonato terminasse agora, jogaria repescagem contra o terceiro colocado da Segundona para saber quem fica na elite. Contudo, os dois últimos, Heidenheim (19) e Holstein Kiel (17), joga na rodada e podem ultrapassá-lo, colocando o Bochum na lanterna.