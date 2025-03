Jornal da Holanda ataca provocação de Depay, do Corinthians: ‘Infantil’

No fim da partida, Depay tentou ganhar tempo perto da bandeira de escanteio e subiu na bola, iniciando uma briga generalizada que resultou em duas expulsões: Marcelo Lomba, do Palmeiras, e Martínez, do Corinthians. Desse modo, o jogo se estendeu até os 115 minutos, mas o Timão não sofreu pressão e confirmou o título.

Memphis Depay conquistou sua primeira taça no futebol brasileiro. Na última quinta-feira (27), esteve em campo na final estadual contra o Palmeiras, que garantiu o 31º título do clube em campeonatos estaduais. Os jornais da Holanda valorizaram o jogador, mas classificaram sua provocação como uma “brincadeira infantil”.

“O internacional holandês, que voltou a atuar pelo seu clube com uma faixa branca, sentiu a necessidade de desafiar seu oponente direto nos acréscimos. Ficou em cima da bola com os dois pés e se equilibrou nessa posição por alguns segundos. A brincadeira infantil provocou uma grande briga, envolvendo todo o time, incluindo os reservas, na bandeirinha de escanteio”, destacou um jornal holandês.

“É um título para os torcedores. Estou muito feliz por eles. Precisamos dedicar essa conquista aos torcedores, que não comemoravam há um tempo”, afirmou Memphis ao fim do jogo.

Contudo, em campo, Depay foi decisivo no primeiro jogo ao dar o passe para o gol de Yuri Alberto. No placar agregado, o Corinthians venceu por 1 a 0. A vitória na partida de ida garantiu a vantagem do empate no segundo confronto, resultado que confirmou o título.