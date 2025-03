Grêmio prioriza aprimoramento físico de Cuéllar depois de lesão

Após finalizar tratamento de lesão muscular, volante colombiano deve ser opção no banco do Imortal nos primeiros jogos da Série A e da Sula

Cuéllar, uma das principais contratações na janela de transferências, ainda não conseguiu se consolidar no Grêmio. Apesar de experiência no futebol brasileiro, o meio-campista precisou passar por um recondicionamento físico. Na sequência, o colombiano tornou-se desfalque por uma lesão muscular na coxa esquerda. O volante já se recuperou do problema, mas deve ficar como opção no banco nos próximos compromissos do Tricolor gaúcho.

O camisa 6 já não participou do jogo-treino diante do Azuriz, na última quarta-feira (26), com o restante do grupo. Por isso, deve começar como reserva no duelo com o Atlético, neste sábado (29). Internamente, o clube acredita que é um contexto passageiro. Afinal, o entendimento é que Cuéllar ainda precisa se recondicionar fisicamente. Assim, o Imortal considera que a sua melhora de performance está atrelada à melhor condição física do colombiano. Com isso, a previsão é de que esteja apto a brigar pela titularidade ainda na primeira metade de abril.