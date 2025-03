Ganso será reintegrado ao elenco do Fluminense após estreia na Sul-Americana

Meio-campista segue em fase de transição e irá treinar com o grupo de jogadores a partir do retorno do duelo com o Once Caldas, na Colômbia / Crédito: Jogada 10

O Fluminense terá um reforço importante para a sequência da temporada. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que está em fase de transição e irá treinar com o restante do elenco a partir da próxima semana. Isso acontecerá quando o grupo de atletas voltar da Colômbia, na estreia da Sul-Americana, que acontece na terça-feira (1). A informação é do portal “ge”. No último sábado (22), o jogador iniciou os trabalhos físicos e entrou em campo na quarta-feira (26) para atividades separadas, com a carga dosada para o processo de recondicionamento e sendo monitorado por cardiologistas.

Vale lembrar que a previsão inicial do clube era que ele retornaria na segunda rodada do Brasileirão. Diante disso, a decisão de integrá-lo entre os relacionados para o duelo com o Bragantino será da comissão técnica de Mano Menezes.