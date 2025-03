Fratura assustadora e confusão entre jogadores marcam partida do Racing na Argentina

Pedro Souto fica com o pé preso no campo após dividida em lance que assustou todos os presentes no Estádio Juan Bautista Gargantini, em Mendoza

Um lance assustador marcou o jogo entre Independiente Rivadavia e Racing, na noite desta quinta-feira (27), pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. No minuto inicial do segundo tempo, o meio-campista Pedro Souto, do Rivadavia, ficou com o pé preso no campo após dividida de bola com Nardoni. O resultado foi uma fratura assustadora.

Ao perceberem o pé virado de Pedro Souto, companheiros de equipe correram ao seu encontro para acalmá-lo enquanto recebia atendimento médico. O episódio assustou a todos presentes no Estádio Juan Bautista Gargantini, em Mendoza. Após os primeiros cuidados, o meio-campista deixou o campo de maca para a entrada de Matias Valenti.