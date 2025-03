Francês: ex-Vasco marca, e Lyon é goleado pelo Strasbourg

Confronto direto na abertura da 27ª rodada termina com seis gols em Estrasburgo

A 27ª rodada do Campeonato Francês começou em grande estilo após a pausa para a Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (28), o Strasbourg venceu o Lyon por 4 a 2, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, em confronto direto na parte de cima da tabela. O volante Andrey Santos, ex-Vasco, abriu o caminho para a goleada, enquanto Dilane Bakwa, Emanuel Emegha e Sam Amo-Ameyaw completaram a vitória. Pelo lado do time visitante, Tolisso e Mikautadze, de pênalti, diminuítam o placar.

Dessa maneira, o Strasbourg chegou aos 46 pontos, assumiu a 5ª posição, que pertenceia ao próprio Lyon, e segue na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.