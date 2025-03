Fluminense viajará de Fortaleza direto para a Colômbia; entenda a logística

Tricolor estreia pelo Brasileirão no próximo sábado (29), contra o Laion; três dias depois, fará estreia na Sul-Americana, contra o Once Caldas

Com o início do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana à vista, o Fluminense vai encarar uma maratona de jogos nos próximos dias. Afinal, visitará o Fortaleza neste sábado (29) e, logo depois, no dia 1º de abril, enfrentará o Once Caldas na estreia pela Sula, na Colômbia.

Portanto, para amenizar o desgaste e diminuir o número de viagens, o Tricolor definiu a logística e não retornará para o Rio de Janeiro após a partida contra o Laion. Assim, seguirá diretamente para o território colombiano. As informações são do portal “ge”.