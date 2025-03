Dirigente do Santos revela que presidente é quem vai negociar renovação de Neymar

CEO do Peixe, Pedro Martins disse que Marcelo Teixeira conduzirá as reuniões para permanência de craque. Dirigente falou ainda sobre Pituca

Após se reforçar durante o Campeonato Paulista e repatriar Neymar, o Santos tem outro alvo para a sequência da temporada: renovar contrato do camisa 10, que expira em junho. De acordo com o CEO do clube, Pedro Martins, a negociação para ampliar o vínculo do jogador está nas mãos do presidente Marcelo Teixeira e do pai do atacante.

O dirigente explicou como tem sido o processo para ampliar o compromisso de Neymar com o Santos. Segundo Pedro Martins, as partes negociam sem pressa a extensão do contrato do jogador.