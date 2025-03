Cuéllar não é relacionado e está fora da estreia do Grêmio no Brasileiro; veja escalação

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (28) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Atlético-MG, na Arena, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (29). O volante Cuéllar, com desconforto muscular, está fora do duelo, assim como o dinamarquês Braithwaite.

Por outro lado, o técnico Gustavo Quinteros poderá contar com os três atletas que estavam com suas seleções durante a Data Fifa. São eles os atacantes Aravena e Cristian Olivera e o volante Villasanti. Já Luan Cândido ficou fora por opção do treinador.