Corinthians domina seleção do Paulistão e Yuri Alberto é eleito craque do torneio

Timão teve quatro jogadores na seleção do torneio e ainda contou com mais quatro prêmios individuais

O Corinthians puxou o bonde e liderou a seleção do Campeonato Paulista. Na noite desta sexta-feira (28), no Pacaembu, aconteceu a cerimônia de premiação do campeonato, na qual o Timão somou quatro indicações na seleção, além de prêmios individuais.

Yuri Alberto conquistou o prêmio de craque do campeonato e também o craque da galera. O atacante também ficou com a vaga na seleção em sua posição, junto com o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o volante Carrillo. Ramón Díaz ficou com o prêmio de melhor treinador. Já Memphis Depay ganhou o troféu de melhor drible, por um lance contra Naves, no confronto contra o Palmeiras, na primeira fase do torneio.