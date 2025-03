CBF vai concretizar saída de Dorival Júnior em reunião

A CBF já tomou sua decisão e vai selar a demissão do técnico Dorival Júnior na tarde desta sexta-feira (28) da Seleção Brasileira. O presidente Ednaldo Rodrigues, ao lado do diretor de seleções Rodrigo Caetano e comissão, vai oficilizar a demissão do treinador no comando do Brasil. A informação inicial é do “Uol”.

A CBF, na figura de Ednaldo Rodrigues, entende que o treinador mostrou um quadro oposto ao início do trabalho. Para dirigentes, o técnico começou bem nos dois amistosos, contra Inglaterra e Espanha. No entanto, não conseguiu manter o bom nível. Além disso, nas Eliminatórias, os diversos testes feitos por Dorival Jr, com convocações de atletas diferentes a cada lista, criaram uma sensação na CBF de que não se montava uma base de um time.

Na reunião, Dorival Júnior vai apresentar os pontos do seu trabalho, mas uma reversão do quadro é quase impossível. Em seguida, a CBF vai em busca do novo substituto. Ancelotti, Jorge Jesus, Guardiola e Abel Ferreira são opções. Porém, a entidade só vai se centrar na escolha do treinador assim que encerrar a passagem de Dorival Jr pela Seleção.

Com a derrota para a Argentina, a Seleção Brasileira fechou a Data-Fifa de março na quarta posição na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos. Os rivais somam 31, isolados na liderança e já classificados ao Mundial. Ao todo, Dorival comandou o Brasil por 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Além disso, caiu nas quartas de final da Copa América.