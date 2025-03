CBF demite o técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira

Treinador deixa comando do Brasil após 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas, além de uma queda nas quartas da Copa América

“Nos reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano, aqui ao lado, e a CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou na frente da Seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, é assim, agora, a partir de agora, é que vamos trabalhar na busca de um substituto. E tudo que era colocado, que tinha contato com A, B ou C, isso em momento algum passou por ninguém. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar o substituto para dar continuidade a um trabalho. E também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto”, disse Ednaldo Rodrigues.

O movimento da CBF aconteceu após derrota vexatória da Seleção para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na última terça-feira. O time e próprio Dorival Júnior receberam muitas críticas após a partida. Além disso, a entidade entende que a demissão é resposta ao mau momento do futebol do país.

Agora, a CBF já mira alguns treinadores para assumir o comando da Seleção, mesmo com Ednaldo negando contatos. Carlo Ancelotti era o favorito de Ednaldo Rodrigues, mas o italiano já negou o contato da CBF nos últimos dias. Diante disso, Jorge Jesus virou “plano A” para o Brasil. O português, aliás, abre mão de disputar o Mundial de Clubes com o Al-Hilal para assumir o comando da Seleção. No entanto, nomes como Guardiola, Filipe Luís, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, também recebem atenção no momento.

A passagem de Dorival Júnior pela Seleção

Com a derrota para a Argentina, a Seleção Brasileira fechou a Data-Fifa de março na quarta posição na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos. Os rivais somam 31, isolados na liderança e já classificados ao Mundial. Ao todo, Dorival comandou o Brasil por 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.