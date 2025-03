Brasileiro de 2025 promete grande equilíbrio

Torneio é uma corrida de longa distância, com 38 rodadas e uma janela de transferências no meio do ano que costuma mudar boa parte do cenár / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Brasileiro que começa neste fim de semana promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Temos vários times em condições de brigar na parte de cima da tabela. É óbvio que, pelo elenco e o bom trabalho de Filipe Luís, o Flamengo sai com ligeira vantagem sobre os demais. Não custa lembrar, no entanto, que o time rubro-negro ainda precisa passar por desafios maiores, uma vez que o Campeonato Carioca não pode ser considerado dos mais fortes, já que é desprezado pelos próprios times grandes devido às dificuldades do calendário. Em 2024, com Tite, o Flamengo também passeou no Estadual e, depois, fez uma temporada muito irregular.

