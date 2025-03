Benfica bate o Gil Vicente e cola no Sporting no Campeonato Português

Encarnados vencem por 3 a 0, fora de casa, e empatam na liderança da competição. Aursnes, Belotti e Di María marcam os gols da vitória / Crédito: Jogada 10

O Benfica segue na cola do Sporting no Campeonato Português. Nesta sexta-feira (28), os Encarnados venceram o Gil Vicente por 3 a 0, com gols de Aursnes, Belotti e Di María, atuando fora de casa. O resultado mantém o Benfica na segunda colocação, agora com 62, mesma pontuação que o Sporting, que lidera a competição nos critérios de desempate. O Gil Vicente, por outro lado, segue lutando contra o rebaixamento. Afinal, soma apenas 23 pontos, na 14ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no domingo (6). O Gil Vicente recebe o Moreirense, às 11h30 (de Brasília). Já a equipe da capital viaja até o norte do país para fazer o clássico português diante do Porto, às 16h30 (de Brasília).