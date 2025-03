Barcelona confirma lesão de Dani Olmo

Meia-atacante espanhol ficará afastado dos gramados por cerca de três semanas após lesão miofascial no adutor da perna direita

O Barcelona confirmou, nesta sexta-feira (28), a lesão de Dani Olmo, que o deixará fora dos gramados por cerca de três semanas. O meia-atacante sofreu uma lesão miofascial no adutor da perna direita, segundo os exames médicos realizados no centro de treinamentos do clube.

