Autor de gol na decisão do Paulista, Yuri Alberto vai fazer tatuagem de conquista

Atacante foi autor do gol do Timão no primeiro jogo entre as equipes pela final do campeonato, no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

Vai marcar na pele! Yuri Alberto, atacante do Corinthians, vai fazer uma tatuagem do título do Campeonato Paulista. O Timão foi campeão nesta quinta-feira (27), após empatar sem gols com o Palmeiras na Neo Química Arena. Apesar do segundo jogo ter ficado 0 a 0, o atacante foi quem marcou o gol da vitória do Corinthians no jogo de ida da decisão do Paulistão, no Allianz Parque. Ele balançou as redes no segundo tempo.

Assim, o jogador repostou em suas redes sociais, uma foto em que seu tatuador mostrou o desenho da taça e marcou o jogador. A publicação está em preto e branco. Dessa forma, Yuri Alberto pode mostrar o novo desenho nos próximos dias.