Atlético vai reforçado para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio

O técnico Cuca ganhou novas opções para a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul.

O Atlético informou que o atacante Hulk está liberado pelo departamento médico após sofrer uma lesão na coxa direita. Com isso, o camisa 7 estará à disposição para o confronto contra o Grêmio, em Porto Alegre.