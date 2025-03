Apesar de brilho em goleada do Vasco, GB sofre entorse no joelho

Apesar de marcar dois gols e ser o principal destaque na goleada do Vasco por 5 a 0 sobre o Flamengo pelo Brasileirão sub-20, nesta sexta-feira (28), GB deixou o campo chorando. O atacante, que também contribuiu com uma assistência, sofreu um problema no joelho direito durante a vitória vascaína.

Afinal, ele deixou de se transferir para o Fenerbahce-TUR por um potencial risco exatamente no joelho direito. Em fevereiro, GB chegou a viajar a Istambul, mas o departamento médico dos turcos vetou sua contratação após fracassar no exame físico. O Cruz-Maltino optou por não operá-lo.

Ainda em 2024, ele sofreu uma lesão (estiramento ligamentar crônico) no mesmo joelho durante período com a Seleção sub-20. À época, o voltou a optar por não realizar cirurgia, visto que não havia sequer edema ou sinal de lesão aguda. Isso foi depois de uma gravíssima lesão no joelho esquerdo, quando rompeu o ligamento do ligamento cruzado anterior e ficou mais de um ano (13 meses) sem atuar.

Ele realizou duas partidas na atual temporada pelo profissional do Vasco, sem marcar gols. Em 2024, porém, pouco depois do retorno da grave lesão, o jogador marcou seu primeiro (e único) gol pelo time de cima logo em sua quarta partida pelo time profissional. Foi em empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 20ª rodada do Brasileirão.