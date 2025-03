Abel Ferreira aponta que Palmeiras perdeu o título no jogo em casa

Treinador do Verdão destacou que time não conseguiu dinâmico na partida em Itaquera e ficou devendo na criatividade

Pela sexta vez desde que chegou ao Palmeiras, Abel Ferreira perdeu uma decisão de campeonato. Na noite desta quinta-feira (27), o treinador ficou com o vice do Paulistão ao empatar sem gols em Itaquera, resultado que não era o suficiente para o título ficar com o clube alviverde.

Com poucas palavras na entrevista coletiva, o treinador recordou aqueles que achavam o Palmeiras iria cair na primeira fase. Quanto à final, Abel acredita que o Verdão perdeu o título no jogo de ida, no Allianz Parque, na derrota por 1 a 0.