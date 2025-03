Vasco negocia com idealizador do Rock in Rio para eventos em São Januário

Clube assina carta de intenções com o empresário Roberto Medina para uma agenda de eventos e negócios após a reforma da Colina Histórica / Crédito: Jogada 10

Em meio à busca pela reforma de São Januário, o Vasco assinou, nos últimos dias, uma carta de intenções com o empresário Roberto Medina, empresário idealizador do festival Rock in Rio. Nela, o clube planeja uma agenda de eventos e negócios no futuro da Colina Histórica. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o intuito é contribuir para grandes shows que ajudariam o clube a rentabilizar o estádio. No momento, o clube ainda está na fase de estudos para iniciar a reforma, mas pretende tornar o local reversível para uso cultural e artístico.

Vale destacar que o Rock in Rio completou 40 anos em 2025. Em outro momento, Medina conversou com o Maracanã, na época da licitação, para criar uma agenda de shows especiais no estádio.

O segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, citou em uma live que a torcida do Vasco ficaria feliz com as novidades sobre o mercado de show e business para o estádio. “A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de shows, do mercado de business, que procurou o Vasco. Foi bem bacana. Não foi nem uma procura ativa, veio dessa empresa, que é muito grande. Essa empresa que vai trazer com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Além disso, estamos trazendo consultora especializada em plano de negócios de estádio”, disse.