Vasco celebra ídolo Barbosa, que completaria 104 anos

O arqueiro é conhecido como o maior de sua posição no clube. Foram 431 partidas com a Cruz de Malta e inúmeros títulos. Os principais sendo o Sul-Americano de Clubes de 1948, primeiro troféu internacional de um time no mundo, além do Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer de 1953, uma espécie de Mundial da época.

Além disso, Barbosa também conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1958 e seis edições do Campeonato Carioca, incluindo o de 1950, contra o América, no que foi o primeiro título conquistado por um clube no Maracanã. O goleiro foi vice-campeão Mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 50 (título do Uruguai), que tinha o Vasco como base.

Gigante na História do clube, Moacyr Barbosa dá nome ao CT cruz-maltino, localizado em Jacarepaguá, Zone Oeste do Rio de Janeiro. A opção pelo nome se deu em votação realizada com a torcida. Além disso, o rosto do eterno goleiro está no Parque Aquático de São Januário. Barbosa viria a falecer em 7 de abril de 2000, aos 79 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória.

Confira a homenagem do Vasco a Barbosa