Soteldo e Rincón treinam no Santos, mas serão avaliados antes de jogo do Brasileirão

O Santos contou com o retorno do volante Tomás Rincón e do atacante Yeferson Soteldo aos treinos nesta quinta-feira (27). Os jogadores estavam a serviço da seleção da Venezuela para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

A dupla chegou ao Brasil na manhã desta quinta e foi direto para o CT Rei Pelé. Dessa maneira, fizeram apenas uma atividade leve e foram liberados pelo técnico Pedro Caixinha.