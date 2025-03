Selecionáveis do Grêmio voltam, mas não têm titularidade assegurada

Aravena, Olivera e Villasanti retornam aos treinamentos com o restante do elenco do Imortal, nesta quinta-feira (27)

O Grêmio contará com o retorno dos seus três jogadores selecionáveis aos treinamentos com o grupo, nesta quinta-feira (27). Assim, o técnico Gustavo Quinteros finalmente terá à disposição o elenco completo para trabalhar. Contudo, o time está na reta final da preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o empecilho, a comissão se apoiará no protagonismo instantâneo do atacante uruguaio Oliveira.

A fera charrúa retornou da Bolívia na última quarta-feira (26) e ganhou folga. Diante do período em que esteve à serviço da seleção celeste, provavelmente será titular no embate contra o Atlético-MG. A situação deve ser a mesma para as outras duas ausências durante a preparação.