São Paulo atropela o 3B da Amazônia e assume liderança no Brasileiro Feminino

Dudinha, Alina, Duda Serrana, Ravena, Carol Gil e Day Silva balançaram as redes para as Soberanas no confronto / Crédito: Jogada 10

O São Paulo goleou por 8 a 0, na tarde desta quinta-feira (27), o 3B da Amazônia, no Canindé, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols foram marcados por Dudinha e Duda Serrano (duas vezes cada), Aline, Ravena, Carol Gil e Day Silva. As Soberanas comandaram a partida e abriram uma vantagem no placar logo no primeiro tempo. Em oito minutos foram três gols: aos 16, Dudinha marcou o primeiro e aos 19, ela mesma ampliou. Já aos 23, Aline ampliou o placar.

Dessa forma, o São Paulo foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. No início do segundo tempo, aos nove minutos, Duda Serrana, de cabeça, marcou o quarto para as Soberanas. A0s 26, ela, de novo, marcou mais um! Na reta final, três gols em sequência: Ravena, Carol Gil e Day Silva balançaram as redes e fecharam a goleada.