Ramón Díaz tem a chance de confirmar fama de ‘carrasco’ de Abel Ferreira

O torcedor do Corinthians viveu um grande tormento nos últimos anos, com a dificuldade de vencer o seu maior rival, Palmeiras. O Verdão se tornou um adversário indigesto e Abel Ferreira virou um ”fantasma” que era difícil de exorcizar em Itaquera. Contudo, tudo mudou após a chegada de Ramón Díaz.

Isso porque o argentino ainda não sabe o que é perder para o Palmeiras, desde que chegou ao Parque São Jorge. A primeira vitória do argentino sobre Abel Ferreira aconteceu no Brasileirão do ano passado. O Timão venceu o Alviverde por 2 a 0 com gols de Yuri Alberto e Garro, em uma partida que ficou marcada pelo início da arrancada da equipe na competição.

Já neste ano, pelo Paulistão, pela primeira fase, as equipes ficaram no 1 a 1, no Allianz Parque. Esta partida é a única que Ramón Díaz sofreu gols do Palmeiras. Já no jogo de ida da final do Estadual, o Corinthians levou a melhor e venceu por 1 a 0, trazendo uma vantagem para Neo Química Arena.

Abel Ferreira era ‘fantasma’ até a chegada de Ramón Díaz

Desde 2020, quando assumiu o rival, Abel Ferreira se tornou uma verdadeira dor de cabeça corintiana. Até a chegada de Ramón Díaz, o português venceu o Timão sete vezes, empatou cinco e tinha apenas uma derrota neste período. O único revés nesse período ocorreu no Brasileirão de 2021, com a vitória por 2 a 1 do Alvinegro, em Itaquera, com dois gols de Róger Guedes. Sylvinho era o técnico.

Abel Ferreira encarou seis treinadores do Corinthians: Vagner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Vanderlei Luxemburgo e António Oliveira. Além disso, Danilo, de forma interina, também enfrentou português. Cuca e Mano Menezes não ficaram tempo o suficiente para disputar um Derby.