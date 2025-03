Presidente do Flamengo pede prisão de ex-conselheiro por ataque homofóbico

O presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, o Bap, apresentou um pedido de prisão preventiva contra o ex-conselheiro do clube José Carlos Izidro Pereira, conhecido como Peruano e que já disputou a presidência do Rubro-Negro. O pedido foi anexado a um processo aberto pelo Ministério Público, onde Peruano já foi acusado por Bap por injúria e homofobia. A informação inicial foi da Coluna Ancelmo Góis, do ‘O Globo’.

“O presidente não assinou a nota de racismo contra a Conmebol, que é um preconceito, ele não assinou, não abraçou a causa. Agora, no dia 25 de março, que é o dia do orgulho gay, ele assina e coloca nas redes sociais do Flamengo. Então é o seguinte: a diretoria dele não tem o negro, mas como é o dia dele, ele está perdoado”, publicou Peruano em vídeo na rede social.

José Carlos Peruano, aliás, chegou a ser pré-candidato no pleito rubro-negro no fim de 2024 e é um dos críticas de Bap. Entretanto, desistiu e apoiou Rodrigo Dunshee, que era VP jurídico e geral do Flamengo. Dunshee, afinal, tinha apoio de Rodolfo Landim, ex-presidente do clube.