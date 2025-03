Martinelli mira boa campanha no Brasileirão e celebra renovação com o Fluminense

O Fluminense fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Castelão. Em entrevista coletiva, Martinelli falou sobre a expectativa do Tricolor na competição nacional para deixar a campanha de 2024 para trás, projetou o duelo com o Leão do Pici, fora de casa. O jogador renovou contrato até dezembro de 2027.

“A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. São 20 times muito qualificados. Ano passado, a gente teve dificuldade neste campeonato. Tivemos semanas na Data-Fifa para preparar bem. É um jogo difícil contra o Fortaleza, lá. Um time que tem feito ótimas campanhas. As primeiras rodadas são muito importantes. Então, temos que ter total atenção para fazer um ótimo campeonato”, disse.