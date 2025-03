Luiz Araújo, do Flamengo, defende Wesley após críticas na Seleção

Wesley foi um dos jogadores do Flamengo que esteve nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral rubro-negro estreou contra a Colômbia e foi titular na derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina. O jogador, no entanto, recebeu críticas por sua atuação. Contudo, o atacante Luiz Araújo, seu companheiro de equipe, rasgou elogios ao jovem atleta.

“Essa fala foi muito infeliz. O Wesley é um grande jogador, vem demonstrando isso no maior clube do Brasil, fazendo grandes atuações. Não a toa está na Seleção Brasileira. Jogar bem ou jogar mal faz parte, creio que ele tem muito a crescer na Seleção”, disse Luiz Araújo no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.