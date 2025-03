Grêmio aposta em sequência da zaga para melhorar desempenho defensivo

Mesmo que a dupla seja a que mais sofreu gols pelo Imortal no ano, o comandante acredita que entre as opções, eles são os que melhores se encaixam em sua estratégia de jogo. Inclusive, o entendimento é de que haja a necessidade da contratação de mais um atleta para a posição. Apesar disso, como o clube fez um alto investimento, de R$ 26 milhões para contratar Wagner Leonardo, as opções disponíveis são suficientes no momento.

A principal preocupação do Grêmio antes da sequência da temporada é a fragilidade que a defesa apresentou nos primeiros jogos do ano. O Tricolor Gaúcho teve início promissor, já que não sofreu gols nos primeiros cinco jogos. Contudo, o cenário não se sustentou e a equipe teve o seu sistema defensivo vazado nas últimas seis partidas. Por conta disso, o técnico Gustavo Quinteros priorizou ajustar esta carência no período com nove dias de apenas treinos. Assim, a comissão entende que uma melhora do rendimento defensivo passa por dar sequência a Jemerson e Wagner Leonardo como titulares.

Grêmio teve cenário adverso para construir um time coeso

Outra situação que causa a apreensão de Quinteros é a dificuldade em conseguir repetir um padrão no time titular. Afinal, o treinador conseguiu escalar a mesma equipe em duas ocasiões. Nas oportunidades, Jemerson e Wagner Leonardo formaram a dupla de zaga. A versatilidade de Luan Cândido poderia criar uma concorrência saudável na posição.

Entretanto, a análise do comandante é de que o reforço, a princípio, se encaixa melhor na sua posição de origem. Ou seja, ele disputará a posição na lateral esquerda com Lucas Esteves. Com isso, Luan Cândido seria uma opção somente em situações urgentes, com a escassez de peças. As outras alternativas na zaga permanecem sendo Gustavo Martins e Rodrigo Ely.

Vale relembrar que o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético, no próximo sábado (29), às 18h30, na Arena. No último teste da equipe, o Imortal venceu o Azuriz-PR por 3 a 0, em jogo-treino que ocorreu na última quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho. Os gols foram marcados por João Pedro, Jardiel e Arezo.