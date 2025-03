Gol 100 de Ceni e Maradona enfrentando o São Paulo: Clube relembra fatos históricos

Nesta quinta-feira (27), o São Paulo usou suas redes sociais para relembrar dois grandes eventos ocorridos na data. O primeiro foi o centésimo gol de Rogério Ceni, marcado contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista de 2011, na Arena Barueri. Esse gol continua vivo na memória dos torcedores do Tricolor Paulista.

Rogério Ceni, aliás, encerrou sua carreira no final de 2015 e, desde então, se destacou como técnico de sucesso. No São Paulo, ele não conquistou títulos, mas ergueu taças no Fortaleza, no Flamengo e, atualmente, comanda o Bahia. Durante sua carreira como goleiro, Ceni marcou 131 gols, sendo a maioria de falta e pênalti.