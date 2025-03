Fortaleza e rivais na Libertadores anunciam ação conjunta para torcedores em jogos fora de casa

O quarteto chegou ao entendimento de que precisam disponibilizar ingressos para a torcida visitante e organizar com as autoridades locais “a entrada segura e ágil nos estádios. O apelo das instituições a todos os seus torcedores é para que se juntem a essa iniciativa, comprometendo-se a honrar os espaços esportivos, preservar o mando de campo e respeitar os adversários”.

“De maneira inédita, na manhã de hoje (quarta), dirigentes dos quatro clubes, liderados por seus presidentes, tiveram uma conversa fraterna. Nela, se comprometeram, portanto, a criar as condições necessárias para que a torcida visitante tenha uma experiência segura no estádio e uma estadia memorável no país anfitrião”, informa o documento.

No dia 10, o Leão do Pici viaja até Santiago para desafiar o Colo-Colo. Depois, no dia 23, encara o Atlético Bucaramanga em solo colombiano. Já nos dias 6 e 13 de maio, o Leão do Pici emenda jogos em casa contra os chilenos e os colombianos, respectivamente. E, na última rodada, encara os argentinos no dia 29, em Buenos Aires.