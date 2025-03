Flamengo sofre nova derrota na justiça no caso Guerrero

O clube recorria de uma decisão da 9ª Vara Cível do Trabalho do Rio de Janeiro, que considerou improcedente a reclamação do Flamengo. O clube cobrava o valor por conta dos 120 dias em que o jogador estava afastado das partidas pela suspensão.

O caso tem relação com a suspensão de Guerrero por doping, no final de 2017. O atacante ingeriu um chá com metabólito de cocaína, em partida do Peru pelas Eliminatórias da Copa. O jogador ficou de fora da final da Sul-Americana daquele ano, e, em 2018, não disputou a Copa do Mundo. No segundo semestre, se transferiu para o Internacional.

