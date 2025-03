Flamengo abre três de vantagem, mas cede empate para o Bahia pelo Brasileirão Feminino

Em jogo de seis gols, rubro-negras aplicam 3 a 0 no primeiro tempo, porém as baianas respondem com o mesmo placar na segunda etapa / Crédito: Jogada 10

Em jogo com de seis gols e reação incrível, Bahia e Flamengo empataram por 3 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, disputado na tarde desta quinta-feira. As cariocas chegaram a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo do Joia da Princesa, em Feira de Santana-BA, mas viram as donas da casa buscarem uma reação incrível até empatar o jogo na segunda etapa. Fernandinha, Laysa e Cristiane colocaram as rubro-negras na frente. No segundo tempo, as Mulheres de Aço reagiram, com gols de Ellen, Cássia e Aila.

O Flamengo foi dominante no início ao fim do primeiro tempo e ignorou a condição de visitante. Cristiane abriu o placar de cabeça aos sete, Laysa aumentou a vantagem em finalização de fora da área aos 32, e Fernandinha marcou o terceiro aos 39 em chute de dentro da área. Uma vitória já encaminhada, mas não para as tricolores.